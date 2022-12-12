(Тенетова) Ольга Николаева
Место рождения
Дата рождения02.07.1913
Дата смерти21.08.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1913
Отец: Тенетов (тинетов) Николай
Крещение
04.07.1913
воспреемники - Села Новой Рачейки крестьянин Василий Феодотов Баринов и крестьянская жена Наталья Иларионова Трегубова | Казанская церковь
Смерть
21.08.1913
Причина смерти: от поноса | от поноса
Похороны
22.08.1913
на отведенном кладбище при Казанской церкви