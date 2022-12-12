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(Тенетова) Ольга Николаева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.07.1913

Дата смерти

21.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1913

Отец: Тенетов (тинетов) Николай

Мать: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.07.1913
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Села Новой Рачейки крестьянин Василий Феодотов Баринов и крестьянская жена Наталья Иларионова Трегубова | Казанская церковь
Смерть
21.08.1913
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от поноса | от поноса
Похороны
22.08.1913
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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