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Вознесенский Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1950

Дата смерти

26.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1950

Отец: Вознесенский Николай Александрович

Мать: Вознесенская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
30.03.1973

Сын: Вознесенский Сергей Викторович

Мать ребёнка: Вознесенская Татьяна Ивановна

Ропча, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
21.12.1974

Дочь: Горбань Елена Викторовна

Мать ребёнка: Вознесенская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вознесенская Татьяна Ивановна

Ропча, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
26.09.2019
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