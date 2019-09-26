Вознесенский Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1950
Дата смерти26.09.2019
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1950
Рождение ребёнка
30.03.1973
Сын: Вознесенский Сергей Викторович
Мать ребёнка: Вознесенская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1974
Дочь: Горбань Елена Викторовна
Мать ребёнка: Вознесенская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вознесенская Татьяна Ивановна
Смерть
26.09.2019