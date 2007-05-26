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Бойкова Александра Евгеньевна
Бойкова Александра Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.2007
Пол
Женский
Отец
Бойков Евгений Валентинович
1968 г.р.
Мать
Бойкова (Иванова) Любовь Васильевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2007
Отец:
Бойков Евгений Валентинович
Мать:
Бойкова Любовь Васильевна
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