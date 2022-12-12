Коновалова Неонила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Неонила Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Коновалов Григорий Климентьевич

Отец ребёнка: Коновалов Климентий Васильевич

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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