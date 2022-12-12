Коновалова Неонила Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Коновалов Григорий Климентьевич
Отец ребёнка: Коновалов Климентий Васильевич
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно