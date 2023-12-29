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Житлов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Житлов Иван Васильевич

Мать: Житлова Людмила Миновна

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Житлова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Житлова Валентина

Рождение ребёнка
1987

Сын: Житлов Иван Александрович

Мать ребёнка: Житлова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житлова Валентина

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