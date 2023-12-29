Житлов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Житлов Иван Васильевич
Мать: Житлова Людмила Миновна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Житлова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Житлова Валентина
Рождение ребёнка
1987
Сын: Житлов Иван Александрович
Мать ребёнка: Житлова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Житлова Валентина