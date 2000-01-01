Тихон Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Семеон Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Родион Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Григорий Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1810