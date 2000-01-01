Тихон Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Семеон Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Родион Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Григорий Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1810
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