Громова (Кривченкова) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Громова Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1954
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Громова Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович
Сафониха, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Свободный, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно