Громова (Кривченкова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Кривченкова) Матрена Ивановна

Место рождения

Зорино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Дети

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Около 1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1955 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Кривченков Иван Иванович

Мать: Кривченкова Агриппина Петровна

Зорино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Громова Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Громова Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович

Сафониха, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Громов Кузьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Кузьма Иванович

Свободный, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно