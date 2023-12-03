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Бубнов Игорь Юрьевич
Бубнов Игорь Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1989
Пол
Мужской
Отец
Бубнов Юрий
Мать
Мизурёва Лариса Владимировна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец:
Бубнов Юрий
Мать:
Мизурёва Лариса Владимировна
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