Пашенцев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1908
Сын: Пашенцев Кондрат Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Степановна
Смерть
Неизвестно