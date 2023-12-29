Юшманова (Свешникова) Василиса Леонтьевна
Место рожденияКрасноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Юшманов Иван Михеевич
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Смерть
После 1850
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя