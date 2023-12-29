Юшманова (Свешникова) Василиса Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшманова (Свешникова) Василиса Леонтьевна

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Место рождения

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Свешников Леонтий Алексеевич

Мать: Свешникова Неонила Леонтьевна

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1830

Муж: Юшманов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Юшманов Павел Иванович

Отец ребёнка: Юшманов Иван Михеевич

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Смерть
После 1850
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
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