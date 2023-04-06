Баклушин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Баклушин Иван Михайлов
Мать: Афанасья Лазарева
Бракосочетание
04.02.1917
Жена: Баклушина Анна Васильева
Рождение ребёнка
1925
Сын: Баклушин Валентин Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно