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Баклушин Тимофей Иванович

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Место рождения

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Баклушин Иван Михайлов

Мать: Афанасья Лазарева

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1917

Жена: Баклушина Анна Васильева

Рождение ребёнка
1925

Сын: Баклушин Валентин Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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