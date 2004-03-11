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Бобряшова Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

11.03.2004 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2004 ст.

Отец: Бобряшов Дмитрий Михайлович

Мать: Бобряшова Ирина Витальевна

Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область