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Бобряшова Дарья Дмитриевна
Бобряшова Дарья Дмитриевна
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Место рождения
Берлин
, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
11.03.2004 ст.
Пол
Женский
Отец
Бобряшов Дмитрий Михайлович
1984 г.р.
Мать
Бобряшова Ирина Витальевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2004 ст.
Отец:
Бобряшов Дмитрий Михайлович
Мать:
Бобряшова Ирина Витальевна
Берлин
, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
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