Наутов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутузова Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Наутова Просковья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Красная Армия
Командир
Военная служба
Неизвестно
царская Армия
Смерть
Неизвестно