Наутов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наутов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1890 и 1899 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутузова Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Наутова Просковья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наутова Просковья Сидоровна

Военная служба
Неизвестно
Красная Армия
Командир
Военная служба
Неизвестно
царская Армия
Смерть
Неизвестно
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