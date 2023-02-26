SCHOENDORF Louis Claude — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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SCHOENDORF Louis Claude

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1721

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1721

Отец: Schoendorf Pierre

Мать: Schoendorff Barbe

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