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SCHOENDORF Louis Claude
SCHOENDORF Louis Claude
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1721
Пол
Мужской
Отец
Schoendorf Pierre
1685 г.р.
Мать
Schoendorff (Zingerle / Zengerle) Barbe
1685 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1721
Отец:
Schoendorf Pierre
Мать:
Schoendorff Barbe
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