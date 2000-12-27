Юрьев Афанасий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Афанасий Федорович

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Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.01.1928

Дата смерти

27.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавшина Клавдия Никифоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
27.12.2000
Пермь, Пермский, Пермский край
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