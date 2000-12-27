Юрьев Афанасий Федорович
Место рождения
Дата рождения18.01.1928
Дата смерти27.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шавшина Клавдия Никифоровна
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
27.12.2000
Пермь, Пермский, Пермский край