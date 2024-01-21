Васильев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Васильева Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Николаева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Васильева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Николаева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Васильева Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Николаева Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно