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Васильев Василий Васильевич

Место рождения

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Васильева Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Николаева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Васильева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Николаева Клавдия Ивановна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Васильева Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Николаева Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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