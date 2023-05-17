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Мусаев Александор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1994

Отец: Мусаев Сергей Николаевич

Мать: Мусаева Надежда Ивановна

Бракосочетание
22.07.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.2018

Сын: Мусаев Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.2021

Дочь: Мусаева Ангелина Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности