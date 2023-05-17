Мусаев Александор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1994
Отец: Мусаев Сергей Николаевич
Мать: Мусаева Надежда Ивановна
Бракосочетание
22.07.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.2018
Сын: Мусаев Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.2021
Дочь: Мусаева Ангелина Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности