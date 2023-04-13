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Лоскутова Мелания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Лоскутов Арсентий Адрианович

Отец ребёнка: Лоскутов Адриан

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Анастасия Адриановна

Отец ребёнка: Лоскутов Адриан

Комарова, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Елизавета Адриановна

Отец ребёнка: Лоскутов Адриан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Адриан

Место жительства
Неизвестно
Комарова, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
1942
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