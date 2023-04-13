Лоскутова Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лоскутов Арсентий Адрианович
Отец ребёнка: Лоскутов Адриан
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Анастасия Адриановна
Отец ребёнка: Лоскутов Адриан
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Елизавета Адриановна
Отец ребёнка: Лоскутов Адриан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лоскутов Адриан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942