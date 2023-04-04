(Арнштейн) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Арнштейн) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1884

Отец: Арнштейн Григорий (Герш)

Мать: Арнштейн Розалия

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Григорьева Ирина

Отец ребёнка: Рахмилович Давид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазур ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахмилович Давид

Работа или профессия
Неизвестно
Главный библиотекарь в первом медицинском институте в Москве
Смерть
Неизвестно
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