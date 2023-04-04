(Арнштейн) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1884
Отец: Арнштейн Григорий (Герш)
Мать: Арнштейн Розалия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Григорьева Ирина
Отец ребёнка: Рахмилович Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазур ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахмилович Давид
Работа или профессия
Неизвестно
Главный библиотекарь в первом медицинском институте в Москве
Смерть
Неизвестно