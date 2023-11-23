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Зыкова (Добротина) Мария Филипповна
Зыкова (Добротина) Мария Филипповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Пол
Женский
Отец
Добротин Филипп Афанасьев
1782 г.р.
Мать
(Добротина) Феврония Сергеевна
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Добротин Филипп Афанасьев
Мать:
Феврония Сергеевна
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