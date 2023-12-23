Исаев Наджип Абдурахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти08.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Исаев Абдурахман Абубекарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Исаев Ахмеджан Наджипович
Мать ребёнка: Исаева Шарифя
Рождение ребёнка
15.03.1927
Дочь: Халюшева Мярзыя Наджиповна
Мать ребёнка: Исаева Шарифя
Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
08.08.1942