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Исаев Наджип Абдурахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

08.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Исаев Абдурахман Абубекарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Исаев Ахмеджан Наджипович

Мать ребёнка: Исаева Шарифя

Рождение ребёнка
15.03.1927

Дочь: Халюшева Мярзыя Наджиповна

Мать ребёнка: Исаева Шарифя

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
08.08.1942
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