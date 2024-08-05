Губарева (Третьякова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарева (Третьякова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Мать: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Губарева) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Губарев Николай Александрович

Рождение ребёнка
07.12.1842

Сын: Губарев Фирс Николаевич

Отец ребёнка: Губарев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Губарев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Губарев Николай Александрович

Смерть
До 1850

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