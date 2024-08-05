Губарева (Третьякова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Губарева) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Губарев Николай Александрович
Рождение ребёнка
07.12.1842
Отец ребёнка: Губарев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Губарев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Губарев Николай Александрович
Смерть
До 1850