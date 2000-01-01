Таначёва (Таначёва) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таначёва (Таначёва) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1790 и 1791

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1819 и 1820 г.р.
Между 1827 и 1828 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820

Сын: Таначёв Илья Сисоевич

Отец ребёнка: Таначёв Сисой Кузьмич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828

Сын: Таначёв Михаил Сисоевич

Отец ребёнка: Таначёв Сисой Кузьмич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850
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