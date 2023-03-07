Кудрявцев Иван Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Кудрявцев Карп Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Орина Иванова
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Овдотья Иванова
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762