Кудрявцев Иван Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Иван Карпов

Кудрявцев Иван Карпов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Кудрявцев Карп Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Тимофеева

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Орина Иванова

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Тимофеева

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Овдотья Иванова

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Тимофеева

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Матрена Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close