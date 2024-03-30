Анфимова Олимпиада Варсанофьевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Анфимов Виктор Анфимович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анфимова Ираида Викторовна
Отец ребёнка: Анфимов Виктор Анфимович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Анфимов Викентий Викторович
Отец ребёнка: Анфимов Виктор Анфимович
Смерть
Неизвестно