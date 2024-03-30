Анфимова Олимпиада Варсанофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфимова Олимпиада Варсанофьевна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Анфимов Виктор Анфимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Анфимов Павел Викторович

Отец ребёнка: Анфимов Виктор Анфимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анфимова Ираида Викторовна

Отец ребёнка: Анфимов Виктор Анфимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Анфимов Викентий Викторович

Отец ребёнка: Анфимов Виктор Анфимович

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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