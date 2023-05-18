Дорошевич (Москаленко) Иулиания Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1871
Бракосочетание
28.10.1890
Рождение ребёнка
11.08.1893
Сын: Дорошевич Александр Ильин
Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев
Рождение ребёнка
01.04.1901
Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев
Рождение ребёнка
16.10.1903
Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев
Рождение ребёнка
14.04.1908
Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев
Рождение ребёнка
16.02.1910
Дочь: Марианна Ильинична
Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев
Рождение ребёнка
21.07.1911
Дочь: Христина Ильинична
Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно