Дорошевич (Москаленко) Иулиания Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошевич (Москаленко) Иулиания Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1871

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1871

Отец: Москаленко Козьма Федоров

Мать: Москаленко Васса Степанова

Бракосочетание
28.10.1890

Муж: Дорошевич Илия Тимофеев

Рождение ребёнка
11.08.1893

Сын: Дорошевич Александр Ильин

Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев

Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Дорошевич Никита Ильин

Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев

Рождение ребёнка
16.10.1903

Сын: Дорошевич Андрей Ильин

Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев

Рождение ребёнка
14.04.1908

Сын: Дорошевич Трофим Ильн

Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев

Рождение ребёнка
16.02.1910

Дочь: Марианна Ильинична

Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев

Рождение ребёнка
21.07.1911

Дочь: Христина Ильинична

Отец ребёнка: Дорошевич Илия Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно