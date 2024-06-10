Бахтояров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти?.01.1966
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Бахтояров Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бахтояров Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бахтоярова (Бахтоярова) Раиса
Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бахтояров Иван
Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бахтояров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна
Смерть
?.01.1966
Еленовское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)