Бахтояров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтояров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

?.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Бахтояров Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Запорожченко (Бахтоярова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бахтояров Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бахтоярова (Бахтоярова) Раиса

Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бахтояров Иван

Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Звягинцева (Бахтоярова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бахтояров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна

Смерть
?.01.1966
Еленовское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

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