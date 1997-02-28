Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Зайцев Артём Артурович
Зайцев Артём Артурович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.1997
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Артур
Мать
Зайцева (Таймасова) Надежда Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1997
Отец:
Зайцев Артур
Мать:
Зайцева Надежда Владимировна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия