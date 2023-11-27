Цей Рашид Камалевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цей Рашид Камалевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.2013

Сын: Цей Имран Рашидович

Мать ребёнка: Цей Аида Аминовна

Рождение ребёнка
05.04.2016

Дочь: Цей Инара Рашидовна

Мать ребёнка: Цей Аида Аминовна

Рождение ребёнка
01.02.2020

Сын: Цей Мурат Рашидович

Мать ребёнка: Цей Аида Аминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цей Аида Аминовна

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