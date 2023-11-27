Цей Рашид Камалевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.2013
Сын: Цей Имран Рашидович
Мать ребёнка: Цей Аида Аминовна
Рождение ребёнка
05.04.2016
Дочь: Цей Инара Рашидовна
Мать ребёнка: Цей Аида Аминовна
Рождение ребёнка
01.02.2020
Сын: Цей Мурат Рашидович
Мать ребёнка: Цей Аида Аминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цей Аида Аминовна