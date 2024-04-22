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Евдокея Никифорова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Никифор Артемьев (Ич)

Мать: Ирина Никитина (Чна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
18.01.1870 ст.

Муж: Михаил Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
15.03.1871 ст.

Дочь: Матрена Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Михаил Иванов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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