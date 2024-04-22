Евдокея Никифорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Никифор Артемьев (Ич)
Мать: Ирина Никитина (Чна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
18.01.1870 ст.
Муж: Михаил Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
15.03.1871 ст.
Дочь: Матрена Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Михаил Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно