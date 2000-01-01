Ходырев Остафейко Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ходырев Сенка
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1636
Сын: Ходырев Евдоким Остафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1637 ст.
Сын: Ходырев Иваншко Остафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1639 ст.
Сын: Ходырев Ивашко Остафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1644 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646 ст.
Сын: Ходырев Елфимко Остафьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно