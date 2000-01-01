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Ходырев Остафейко Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходырев Сенка

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1636

Сын: Ходырев Евдоким Остафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1637 ст.

Сын: Ходырев Иваншко Остафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1639 ст.

Сын: Ходырев Ивашко Остафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1644 ст.

Сын: Ходырев Силка Остафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1646 ст.

Сын: Ходырев Елфимко Остафьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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