Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Терентьев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Аксинья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Терентьев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Федора Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Терентьев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Аксинья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Терентьев
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Катерина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврило Терентьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785