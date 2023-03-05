Лукерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Терентьев

Куниково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Аксинья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Терентьев

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Федора Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Терентьев

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Аксинья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Терентьев

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Катерина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврило Терентьев

Место жительства
Неизвестно
Куниково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1785
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