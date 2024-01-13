Трембачев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трембачев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трембачева (Демьян) Юлия Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Полицейский
Рождение ребёнка
31.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трембачева (Демьян) Юлия Викторовна

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