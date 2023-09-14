Семенов Алексей ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Алексей ??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1951

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Александра (Шура)

Киргизия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова Александра (Шура)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Александра (Шура)

Смерть
Неизвестно
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