Михалев Иван Никанорович (Никифорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалев Иван Никанорович (Никифорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1903

Сын: Михалев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Михайловка, Степно-Дурасовская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Пелагея Мвановна

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Михайловка, Степно-Дурасовская волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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