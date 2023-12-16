Михалев Иван Никанорович (Никифорович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1903
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Пелагея Мвановна
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Михайловна
Смерть
Неизвестно