Голев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1913
Дата смертиПосле 31.12.1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913
Отец: Голев Василий Андреевич
Мать: Голева Анна Григорьевна
Крещение
16.12.1913
Троицкая церковь, запись №-160м Сидоренко Гаврил Иванович и Кончакова Надежда Григорьевна - крестьяне слободы Кинель-Черкасской
Призыв на военную службу
09.06.1931
Смерть
После 31.12.1946