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Голев Николай Васильевич

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.12.1913

Дата смерти

После 31.12.1946

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913

Отец: Голев Василий Андреевич

Мать: Голева Анна Григорьевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Крещение
16.12.1913
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Троицкая церковь, запись №-160м Сидоренко Гаврил Иванович и Кончакова Надежда Григорьевна - крестьяне слободы Кинель-Черкасской
Призыв на военную службу
09.06.1931
Смерть
После 31.12.1946