Яцюк Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1980
Дочь: Кочнева Ксения Александровна
Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович
Рождение ребёнка
15.05.1983
Дочь: Кочнева Дарья Александровна
Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович
Бракосочетание
Неизвестно