Яцюк Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцюк Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1953 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1980

Дочь: Кочнева Ксения Александровна

Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович

Рождение ребёнка
15.05.1983

Дочь: Кочнева Дарья Александровна

Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев Александр Феликсович