Перевозников Зиновий (Занка) Ефремов
Место рожденияПустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: Перевозников Ефрем (Ефремко) Игнатьев
Мать: не указана
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678