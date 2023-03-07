Перевозников Зиновий (Занка) Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозников Зиновий (Занка) Ефремов

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Место рождения

Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Перевозников Ефрем (Ефремко) Игнатьев

Мать: не указана

Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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