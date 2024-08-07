Петрова (Больстром) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Евдокия
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Бракосочетание
26.01.1862
Муж: Иванов Михаил
Рождение ребёнка
05.01.1873 ст.
Дочь: Алексеева (Иванова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Смерть
Неизвестно