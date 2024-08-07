Петрова (Больстром) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Больстром) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Евдокия

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Бракосочетание
26.01.1862

Муж: Иванов Михаил

Рождение ребёнка
05.01.1873 ст.

Дочь: Алексеева (Иванова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Смерть
Неизвестно

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