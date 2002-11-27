Лупехин Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупехин Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1927

Дата смерти

27.11.2002

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927

Отец: Лупехин Иван Ильич

Мать: Лупехина Анна Александровна

Рождение ребёнка
02.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.2002
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