Метляева Белла Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1930
Дата смерти24.12.2020
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1930
Отец: Кербель Савва Гильевич
Мать: Кербель Фрейда Ицхоковна
Рождение ребёнка
18.12.1954
Дочь: Анискевич Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Метляев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломина Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Метляев Сергей Васильевич
Смерть
24.12.2020