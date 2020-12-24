Метляева Белла Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метляева Белла Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1930

Дата смерти

24.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1930

Отец: Кербель Савва Гильевич

Мать: Кербель Фрейда Ицхоковна

Рождение ребёнка
18.12.1954

Дочь: Анискевич Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Метляев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломина Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Метляев Сергей Васильевич

Смерть
24.12.2020
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