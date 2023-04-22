Слюсарь Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсарь Елена Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1904 ст.

Дочь: Слюсарь Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Слюсарь Петр Игнатьевич

Место жительства
1904 ст.
Градижск, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слюсарь Петр Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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