Собачкин Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собачкин Пётр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1923

Сын: Собачкин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Собачкина Евдокия

Рождение ребёнка
08.05.1926

Сын: Собачкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Собачкина Евдокия

Рождение ребёнка
04.11.1927

Дочь: Уваева Анна Петровна

Мать ребёнка: Собачкина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собачкина Евдокия

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