Собачкин Пётр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1923
Сын: Собачкин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Собачкина Евдокия
Рождение ребёнка
08.05.1926
Сын: Собачкин Николай Петрович
Мать ребёнка: Собачкина Евдокия
Рождение ребёнка
04.11.1927
Дочь: Уваева Анна Петровна
Мать ребёнка: Собачкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Собачкина Евдокия