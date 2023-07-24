Романова (Сальникова) Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова (Сальникова) Татьяна Михайлова

Романова (Сальникова) Татьяна Михайлова

Место рождения

д.Каменка Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния

Дата рождения

04.01.1847

Дата смерти

После 1921

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1847

Отец: Сальников Михаил Иванов

Мать: Сальникова Марфа Петрова

д.Каменка Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1882

Дочь: Кудрявцева Афимья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Потокарово, Суббочинская волость, Новоладожский уезд
Смерть
После 1921
Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния