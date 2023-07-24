Романова (Сальникова) Татьяна Михайлова
Место рожденияд.Каменка Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния
Дата рождения04.01.1847
Дата смертиПосле 1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1847
Отец: Сальников Михаил Иванов
Мать: Сальникова Марфа Петрова
д.Каменка Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1882
Дочь: Кудрявцева Афимья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Потокарово, Суббочинская волость, Новоладожский уезд
Смерть
После 1921
Суббочинская волость Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния