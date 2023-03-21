Информация из Исповедальных ведомостей (Ф160, оп.1-62, д.17979), 1850 год. На момент состтавления описи было 45 лет

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