Коротков Павел Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков Павел Геннадьевич

Коротков Павел Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1976

Отец: Коротков Геннадий Нифантьевич

Мать: не указана