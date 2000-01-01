Зобов Александр Тимофеевич
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рождения22.06.1933
Дата смерти24.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Около 21.06.1969
Сын: Зобов Владмир
Мать ребёнка: Зобова Александра
Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зобова Александра
Смерть
24.12.1978
Россия, Воронеж