Зобов Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗобов Александр Тимофеевич

Зобов Александр Тимофеевич

avatar

Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

22.06.1933

Дата смерти

24.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Около 1969 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Около 21.06.1969

Сын: Зобов Владмир

Мать ребёнка: Зобова Александра

Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобова Александра

Смерть
24.12.1978
Россия, Воронеж
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close