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Васильев Ярослав Андреевич
Васильев Ярослав Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.1996
Пол
Мужской
Отец
Васильев Андрей Григорьевич
1967 г.р.
Мать
Васильева Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1996
Отец:
Васильев Андрей Григорьевич
Мать:
Васильева Елена
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