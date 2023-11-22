Конради (Калашник) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конради (Калашник) Тамара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашник Григорий Трофимович

Мать: Калашник Мария

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