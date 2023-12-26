Козаченко Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козаченко Владимир Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орленко Татьяна Леонидовна
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно