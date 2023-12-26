Козаченко Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозаченко Сергей Владимирович

Козаченко Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козаченко Владимир Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орленко Татьяна Леонидовна

Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close